أسهم أوروبا واليورو ينزلان بفعل النزاعات التجارية والسياسية

عواصم (وكالات)

انخفض اليورو نصفاً بالمئة وتراجعت عملات أخرى مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالي أمس، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها إلى تقليص الطلب.

وتعرضت العملة الموحدة لانتكاسة أيضا بعدما تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضربة جديدة حين عرض وزير داخليتها الاستقالة في خلاف متصاعد بخصوص سياسة الهجرة.

ونزل اليورو 0.5% إلى 1.1633 دولار في التعاملات المبكرة في لندن. وتكبدت العملة الأوروبية ثالث خسارة شهرية على التوالي أمام الدولار في يونيو.

وتتصاعد التوترات قبل الموعد النهائي المحدد في السادس من يوليو الذي ستفرض فيه واشنطن رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وأظهر مسحان لقطاع الصناعات التحويلية الصيني نشرت نتائجهما في الأيام القليلة الأخيرة تباطؤ النشاط في القطاع وهو ما يرجع في جانب منه إلى ضعف الصادرات.