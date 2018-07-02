«أمانات» تنفي الانكشاف على «أبراج»

دبي (الاتحاد)

أكدت شركة «أمانات القابضة» أنها ليست مستثمرة في مجموعة «أبراج» أو في أي من مشاريعها أو الصناديق التابعة لها، والتي تقوم بإدارتها، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وأضافت أنه بالتزامن مع تعيين مصفٍ مؤقت لشركة «أبراج القابضة»، و»أبراج إنفستمنت مانجمنت ليمتد»، قامت بإبرام اتفاقية شراء أسهم في 8 يونيو الماضي مع شركة «موكا للتعليم القابضة»، في صفقة تمت بناء على أسس إنصاف الطرفين وببدل عادل ومن غير وجود تضارب للمصالح لغايات شراء 100% من أسهم شركة «ميدل ساكس أسوسيتس» - شركة تملك، وتقوم بإدارة جامعة ميدل ساكس في دبي.

وأوضحت أنه تم إخطارها من قبل مجموعة «أبراج» بأن شركة «أبراج القابضة» شريك محدود في بعض الصناديق الاستثمارية مع مستثمرين آخرين.»