دبي (الاتحاد)

قالت شركة «ماركة»: «إن هيئة الأوراق المالية والسلع قررت تعليق التداول على سهم «ماركة»، وفقاً لحكم المادة رقم (20) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000، في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، وذلك لحين إفصاح الشركة خطة إعادة الهيكلة، والتي سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية المقررة يوم 4 سبتمبر المقبل، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي».

وقالت الشركة في البيان: «إن إدارة الشركة على تواصل وتعاون مستمر مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك لتقديم المستندات والمعلومات كافة التي تطلبها الهيئة حتي يتم إعادة التداول على السهم».

وكانت الجمعية العمومية لشركة «ماركة» قد قررت تأجيل مناقشة خطة إعادة الهيكلة خلال اجتماعها المنعقد يوم 30 إبريل الماضي، إلى اجتماع الجمعية المقبل في 4 سبتمبر 2018.