إطلاق «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط»



تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يوليو 2018 دبي (الاتحاد) أطلق اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 50 الأعضاء العاملة في الإمارات، النسخة السادسة من «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط»، إحدى أبرز وأهم المؤتمرات المصرفية في المنطقة، وذلك في 11 نوفمبر المقبل في دبي. ويُعقد الملتقى بالتعاون مع «الفاينانشال تايمز» و «ذا بنكر» تحت عنوان «القطاع المصرفي بعد 10 سنوات»، ويستضيف أكثر من 400 شخصيةٍ رائدة من الخبراء وصنّاع القرار في المصارف ومؤسسات الخدمات المالية ومؤسسات الرقابة المالية وشركات الاستشارات وشركات التكنولوجيا ومكاتب المحاماة إلى جانب أمناء صناديق الشركات والمنظمين الماليين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، الذين يجتمعون تحت سقفٍ واحد لاستشراف مستقبل القطاع المصرفي وبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجهه.