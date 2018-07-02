«أبوظبي الإسلامي» يقود نقاشات حول «بلوك تشين»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، في منتدى «أكاديمية ستارت أب» الذي تنظمه مجلة «أريبيان بيزنس» بصفته راعي برنامج التوعية المالية.

وتمحورت نقاشات المنتدى، الذي حضره نخبة من رواد الأعمال وقادة الشركات الناشئة في الدولة، حول موضوعي تقنية بلوك تشين والعملات الرقمية، وتطرق إلى أهمية هذه التقنيات بالنسبة للشركات المحلية الناشئة وكيفية الاستفادة منها.

وقدم هيثم المعايرجي، الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال الحدث الذي أقيم في «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال»، كلمة رئيسة حول مستقبل العملات الرقمية، وفائدتها للشركات العاملة في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، ركز المعايرجي على الكيفية التي يمكن بها الشركات الصغيرة والمتوسطة استخدام هذه العملات، المدعومة بتكنولوجيا بلوك تشين، في هيكلة المدفوعات بطريقة فعالة وتكلفة معقولة.