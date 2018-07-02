«شرعية المركزي» تستعرض الإرشادات الاحترازية للنظام المصرفي

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في الإمارات اجتماعها الرابع، برئاسة فضيلة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة.
واستعرضت الهيئة عدداً من الموضوعات، تتعلق بمعايير وإرشادات احترازية للنظام المصرفي في الدولة، وأصدرت قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية لهذه المعايير والإرشادات، آخذة في الاعتبار متطلبات المؤسسات المالية الإسلامية.
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وبناء على التوصيات التي اعتمدتها هيئات دولية لتعزيز الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، استعرضت الهيئة مسودة معيار بشأن التدقيق الشرعي الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية، تماشياً مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
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واستكملت الهيئة مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.