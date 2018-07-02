«شرعية المركزي» تستعرض الإرشادات الاحترازية للنظام المصرفي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في الإمارات اجتماعها الرابع، برئاسة فضيلة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة.

واستعرضت الهيئة عدداً من الموضوعات، تتعلق بمعايير وإرشادات احترازية للنظام المصرفي في الدولة، وأصدرت قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية لهذه المعايير والإرشادات، آخذة في الاعتبار متطلبات المؤسسات المالية الإسلامية.

كما ناقشت الهيئة مسودة معيار بشأن الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك، والذي ينظّم الإجراءات الشرعية لإصدار هذه الأداة المالية الإسلامية الهامة.

وبناء على التوصيات التي اعتمدتها هيئات دولية لتعزيز الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، استعرضت الهيئة مسودة معيار بشأن التدقيق الشرعي الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية، تماشياً مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وبهدف إصدار معيار حوكمة شرعية شامل، ناقشت الهيئة معايير إضافية للحوكمة الشرعية تهم قضايا استقلالية لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية وتناسق الآراء واللوائح التنظيمية لهذه اللجان.

واستكملت الهيئة مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.