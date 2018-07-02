أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء «مركز التدريب والاختبارات المهنية» بهيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً برئاسة د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعه الخامس من الدورة الرابعة؛ حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالارتقاء بأداء مركز التدريب، واتخاذ عدد من القرارات التي تتعلق بمستجدات المركز وخططه المستقبلية للاضطلاع بالمهام المنوطة به في الفترة المقبلة.

يأتي الاجتماع في أعقاب صدور قرار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة باعتماد مسمى المركز ليصبح «مركز التدريب والاختبارات المهنية».

وشارك في الاجتماع محمد الحضري نائب رئيس مجلس الأمناء نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالهيئة، والدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي، وجمال الخضر نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي المالي، وعمر السركال ممثلاً عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويوسف الوهابي مدير مركز التدريب.

وقال د. عبيد الزعابي إنه «تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات مركز التدريب خلال النصف الأول من عام 2018، ومناقشة سبل توثيق التعاون مع الأسواق المالية في الدولة سواء من خلال توفير دورات تدريبية لأسواق المال على أن تقوم الأسواق المالية بمخاطبة الهيئة لتحديد الاختبارات المطلوبة للمهن المعتمدة لديهم». وفي هذا الصدد تم الاتفاق على أن يقوم سوق دبي المالي بوضع رابط مركز التدريب في الموقع الإلكتروني الخاص بهم. كما استعرض مجلس الأمناء كذلك مبادرة الجامعة البريطانية في دبي (BUiD) في نقل المعرفة والخبرة الناتجة عن تطبيق تكنولوجيا البلوك شين مع مركز التدريب والاختبارات المهنية للهيئة، وذلك لدراسة إمكانية مدى الاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدمات مركز التدريب.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تحديث مهام ومسؤوليات مجلس أمناء المركز وإقرار مهام ومسؤوليات مدير مركز التدريب. وأضاف أنه «جرى خلال الاجتماع استعراض مقترح إضافة باقة جديدة ومتنوعة لخدمات التدريب بما يلبي متطلبات العاملين في قطاع رأس المال وبأسعار رمزية، كما تم كذلك عرض الخطة التشغيلية لمركز التدريب لعام 2018، وفي هذا السياق كلف مجلس الأمناء المركز القيام بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، لإضافة المهن المعتمدة للهيئة من خلال نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للتأهيل والتوظيف ومن ثم ربطها مع الاستراتيجية العامة في الدولة.