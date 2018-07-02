عمليات «جني أرباح» تستهدف الأسهم «العقارية»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات، أمس، إلى ضغوط بيع استهدفت عدداً من الأسهم «القيادية»، خصوصاً الأسهم المدرجة بقطاع العقار، متأثرة بعمليات جني أرباح قام بها المستثمرون الأجانب والمؤسسات، بالتزامن مع وصول السيولة إلى مستويات متدنية، انتظاراً لما ستفسر عنه النتائج المالية للشركات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، نحو 253.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 165.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3547 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 57 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 41 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 0.95%، ليغلق عند مستوى 4577 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية، ومنها سهم «أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على 36.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 86.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 862 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 24 شركة مدرجة، ارتفعت منها 5 أسهم، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، ضغوط بيع مماثلة على عدد من الأسهم القيادية، ومنها سهما «دريك آند سكل» و«إعمار»، ليغلق على تراجع بنسبة 1.23% عند مستوى 2829 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 129 مليون سهم، بقيمة بلغت 166.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2685 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 26 سهماً، بينما ظلت سعر سهم واحد على ثبات عند الإغلاق السابق.