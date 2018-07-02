«أبوظبي للجودة» ينظم ورشة عمل

أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مؤخرا، ورشة عمل خاصة بتعريف العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة ببرامج خدمات المواصفات وبرامج مطابقة المنتجات والأفراد التي يقدمها المجلس.
تخللت الورشة -التي تأتي في إطار جهود المجلس الدؤوبة والهادفة إلى تحسين أداء البيئات المشيدة في إمارة أبوظبي لتتوافق مع أعلى معايير الجودة والاستدامة- عروض تقديمية وشروح موسعة عن خدمات المواصفات وبرامج المطابقة التي يقدمها المجلس بالإضافة إلى تحليل لوضع قطاع البنية التحتية في إمارة أبوظبي واحتياجاته الحالية والمستقبلية.
|
|