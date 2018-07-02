«دناتا» ترفع حصتها إلى 70 % في شركة إيطالية للمناولة

دبي (الاتحاد)

استخدمت دناتا خيار شراء 40% إضافية من أسهم «إيربورت هاندلينغ»‬، ‬لترتفع ‬حصتها ‬بذلك ‬في ‬هذه ‬الشركة ‬الإيطالية ‬للمناولة ‬الأرضية ‬ومقرها ‬ميلانو ‬إلى ‬70%. ‬

وحسب بيان أمس، أصبح ‬لدناتا ‬الآن ‬تمثيل ‬أغلبية ‬في ‬عضوية ‬مجلس ‬إدارة ‬هذه ‬الشركة ‬التي ‬تتولى ‬إدارة ‬عملياتها ‬اليومية ‬منذ ‬استثمارها ‬الأولي ‬فيها ‬عام ‬2016.

وتقدم شركة «إيربورت هاندلينغ»، التي تأسست عام 2014، مختلف خدمات الركاب والشحن وساحة الطائرات لأكثر من 60 ناقلة جوية تستخدم مطاري ميلانو: مالبينسا ‏MXP ‬ولينيت ‬LIN. ‬ويعد ‬استثمار ‬دناتا ‬الإضافي ‬في ‬هذه ‬الشركة ‬تأكيداً ‬على ‬التزامها ‬نحو ‬السوق ‬الإيطالية، ‬التي ‬تدير ‬فيها ‬مراكز ‬تموين ‬في ‬22 ‬مطاراً.

وعلى الرغم من زيادة حصة دناتا إلى 70% من أسهم الشركة، فإن الفريق الإداري الحالي سيواصل إدارة الأعمال والعمليات كالمعتاد.

وتقدم دناتا الآن خدمات مناولة أرضية وشحن وتموين لأكثر من 300 ناقلة جوية في 130 مطاراً ضمن 84 دولة عبر قارات العالم الست. وتخدم دناتا يومياً أكثر من 1800 رحلة و240 ألف راكب كما تقوم بمناولة 8400 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 21 ألف حجز فندقي وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.