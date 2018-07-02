القطاع السياحي في دبي يستقبل 7.16 مليون زائر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقبل القطاع السياحي في دبي أكثر من 7.16 مليون زائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بانخفاض طفيف عن الفترة المماثلة من العام 2017 التي شهدت استقبال 7.26 مليون زائر، وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق الجاري في دبي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في الإمارة لأعلى مستوياتها على الإطلاق لتجاوز حاجز الـ110 آلاف و626 غرفة لنحو 694 منشأة، مقارنة مع 104 آلاف و436 غرفة طاقة نحو 680 منشأة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 6% في أعداد الغرف، وبنسبة 2% في عدد المنشآت الفندقية.

وبلغ عدد الليالي التي قضاها الزوار منذ بداية العام وحتى نهاية مايو نحو 13.14 مليون ليلة فندقية بنمو 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017، حيث بلغ متوسط مدة إقامة الفرد نحو 3.6 ليلة، فيما انخفض العائد على الغرف الفندقية المتاحة ليصل إلى 429 درهماً مقارنة مع 462 درهماً، كما تراجع معدل سعر الغرفة ليصل إلى 525 درهماً مقارنة مع 546 درهماً، في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأسواق حافظت الهند على تصدرها الأسواق العشرين المصدرة لزوار دبي بواقع 944 ألف زائر، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 630 ألف زائر بانخفاض قدره 6%، ثم المملكة المتحدة بإجمالي عدد بلغ 531 ألف زائر بانخفاض قدره 7%، في حين قفز عدد الزوار من السوق الصيني الذي حل في المركز الرابع بنسبة 9% ليبلغ 401 ألف زائر، تلاه السوق الروسي الذي سجل أعلى نمو بلغت نسبته 77% ليصل إلى 391 ألف زائر، وكذلك السوق الأميركي الذي سجل نمواً بنسبة 1% ليصل إلى 281 ألف زائر، لتحتل المركز السادس بعد السوق العماني الذي سجل تراجعاً بنسبة 9% ليبلغ نحو 330 ألف زائر، فيما عاد السوق الألماني ليحتل المركز الثامن بإجمالي 278 ألف زائر بنمو قدره 12%.

ومن حيث المناطق الجغرافية، أسهمت أوروبا الغربية بما نسبته 22% من إجمالي عدد الزوار إلى دبي، متقدمة على مجلس التعاون الخليجي الذي استحوذ على 16% من الزوار، فيما استحوذت منطقة جنوب آسيا على 17% من الزوار، وشكلت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا ما نسبته 11%مدعومة بزيادة في عدد الصينيين، وهي النسبة ذاتها التي ساهمت بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما شكلت كل من روسيا ومنطقة البلقان، بما فيها رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 10%، وجاءت مساهمة الأميركيتين بنسبة 6%، وأفريقيا بنسبة 5%، وأستراليا بنسبة 2%.

وعلى صعيد الإشغال الفندقي، بلغ متوسط الإشغال خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي نحو 82%، بعد أن سجلت جميع فئات الفنادق في دبي أداءً إيجابياً خاصة من فئة 4 نجوم والفنادق من فئة 1-3 نجوم إلى جانب الشقق الفندقية المتوسطة والتي سجلت إشغالاً بنسبة 84%، فيما سجلت الفنادق من فئة 5 نجوم إشغالاً بنسبة 81%، فيما سجلت فنادق الأربع نجوم متوسط إشغال بلغ 82%.