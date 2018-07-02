أبوظبي تستقبل مليوني نزيل فندقي بنمو %4.9

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى أكثر من مليوني نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 بنمو 4,9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية توفر 31.2 ألف غرفة في مختلف أنحاء الإمارة، استقبلت 2,073,586 نزيلاً خلال الفترة من يناير - مايو.

وبلغت مستويات الإشغال في هذه الفترة نسبة 75% بنسبة نمو 1.4%، ومتوسط فترة الإقامة 2.7 ليلة بنسبة نمو 2.4%.

وتصدرت الصين قائمة أكبر الأسواق الخارجية من جهة عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في الإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، والذي بلغ 192.5 ألف نزيل، بنسبة نمو 19.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.