دليل للاستثمار التعديني في الفجيرة

الفجيرة (وام)

أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن إصدار دليل الاستثمار التعديني لإمارة الفجيرة يعد أول دليل تعديني شامل في الإمارة يحتوي على مختلف البيانات والمعلومات الخاصة بجيولوجية إمارة الفجيرة، وكذلك يشمل جميع الدراسات والبحوث الجيولوجية التي تمت على أراضي الإمارة. وقال إن الدليل التعديني الذي يجري العمل على إصداره يحتوي على أهم الصناعات التعدينية القائمة وكذلك المستقبلية المتوقع إنشاؤها إضافة إلى شرح تفصيلي لما تحويه الجبال من مختلف الصخور المعدنية وغير المعدنية والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للصخور لمعرفة مختلف أنواع المعادن المتوفرة فيها.

وأضاف أن المؤسسة تتعاون مع مراكز البحث العلمي والجامعات والشركات المتخصصة في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية وتطبيقاتها داخل الدولة وخارجها من خلال مذكرات تفاهم وتبادل الزيارات والخبرات وسيتم استعراض هذه البيانات بصورة علمية مبسطة تخدم المستثمرين في مجال التعدين ومختلف أفراد المجتمع.

يذكر أن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تعتزم إصدار دليل خاص للاستثمار التعديني بإمارة الفجيرة، وذلك انطلاقا من حرصها على استشراف المستقبل في مجال الصخور الصناعية والتعدين والعمل على استدامتها.