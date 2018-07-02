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تخطط لافتتاح 20 فرعاًً

«اللولو هايبر ماركت» تفتتح فرعاً جديداً في «المركز التجاري العالمي» بأبوظبي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يوليو 2018

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

افتتحت مجموعة اللولو هايبر ماركت أمس، فرعا جديدا في مركز التجارة العالمي بأبوظبي، والـ 148 على مستوى العالم.

حضر حفل الافتتاح طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو والمدير العام للمجموعة، أشرف محمد المدير التنفيذي وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال يوسف علي موسليام: «يُشكّل اللولو هايبر ماركت في «ذا مول» داخل المركز التجاري في مركز التجارة العالمي بأبوظبي إضافة مُتميّزة إلى محفظة مجموعة اللولو هايبر ماركت التي تحظى بثقة الجميع. ويسرنا أن نفتتح متجراً مُميّزاً جديداً لتلبية احتياجات عملائنا الكرام الذين يعيشون وسط أبوظبي».

وأضاف: «بذلت مجموعة اللولو أقصى جهودها لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في توفير واستدامة أفضل المنتجات بأفضل الأسعار المعقولة. ونفتخر بأننا لا نزال نعتبر وجهة التسوق المحبوبة في الإمارات العربية المتحدة ونتوقع افتتاح 20 فرعاً حول العالم في العامين المقبلين».

ومن جانبه، قال طلال الذيابي: «تمتلك الدار العقارية محفظة غنية وواسعة من أصول التجزئة بما في ذلك مراكز التسوق ومراكز تجارة التجزئة في جميع أنحاء أبوظبي والعين. ويُسهم هذا المتجر الكبير افتتاح لولو هايبر ماركت في مركز التجارة العالمي بأبوظبي، إلى جانب العلامات التجارية التسع الأخرى التي افتتحت مؤخراً هذا العام، في إثراء المزيج الحالي من متاجر التجزئة، وجذب المزيد من الزوار والعملاء، مع الاستجابة لتلبية الطلب المحلي في الوقت ذاته». ... المزيد
     
 

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