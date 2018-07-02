«اللولو هايبر ماركت» تفتتح فرعاً جديداً في «المركز التجاري العالمي» بأبوظبي

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

افتتحت مجموعة اللولو هايبر ماركت أمس، فرعا جديدا في مركز التجارة العالمي بأبوظبي، والـ 148 على مستوى العالم.

حضر حفل الافتتاح طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو والمدير العام للمجموعة، أشرف محمد المدير التنفيذي وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال يوسف علي موسليام: «يُشكّل اللولو هايبر ماركت في «ذا مول» داخل المركز التجاري في مركز التجارة العالمي بأبوظبي إضافة مُتميّزة إلى محفظة مجموعة اللولو هايبر ماركت التي تحظى بثقة الجميع. ويسرنا أن نفتتح متجراً مُميّزاً جديداً لتلبية احتياجات عملائنا الكرام الذين يعيشون وسط أبوظبي».

وأضاف: «بذلت مجموعة اللولو أقصى جهودها لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في توفير واستدامة أفضل المنتجات بأفضل الأسعار المعقولة. ونفتخر بأننا لا نزال نعتبر وجهة التسوق المحبوبة في الإمارات العربية المتحدة ونتوقع افتتاح 20 فرعاً حول العالم في العامين المقبلين».