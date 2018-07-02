«التخطيط العمراني والبلديات»: تسهيلات لتسجيل عقود بيع الوحدات العقارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن حزمة من التسهيلات لإجراءات تسجيل عقود بيع الوحدات العقارية، وتوفير مدة زمنية لتوفيق الأوضاع، وإعفاء المطورين العقاريين، من غرامة التأخير والبالغة 10 آلاف درهم الخاصة بالتسجيل الأول.

وكشفت الدائرة في بيان صحفي، أمس، أنه سيتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم.

وسيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.

وأوضحت الدائرة أن هذه التسهيلات تسري على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 ولغاية 30 نوفمبر 2018، دعماً للمستثمرين والملاك، بهدف مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.