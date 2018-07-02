حاكم عجمان يصدر مرسوماً بتخفيض الرسم السياحي إلى 7 %

عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن تخفيض قيمة الرسم السياحي المقرر تحصيله من المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان، بهدف تعزيز النشاط السياحي وزيادة الجاذبية الاستثمارية للإمارة.

ونص المرسوم - رقم 8 لسنة 2018 - على تخفيض الرسم السياحي المقرر تحصيله لدى المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان بموجب المادة 1 والمادة 2 من المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2017 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الفندقية والسياحية في الإمارة، وذلك من نسبة 10% إلى 7% من قيمة كل فاتورة تصدرها المنشأة الفندقية أو المنشأة السياحية.

وبموجب المرسوم يسري هذا التخفيض من مطلع شهر يوليو 2018 وحتى 31 ديسمبر المقبل وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ويعمم على الجهات المعنية كافة بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أصدر في وقت سابق من شهر يونيو الماضي قراراً باعتماد مقترح دائرة التنمية السياحية في عجمان بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3% ليصبح 7% بدلا من 10% حتى نهاية العام الجاري.