6 شركات تتنافس على إدارة صندوق الرعاية الصحية لـ «أبراج»

دبي/‏‏‏نيويورك (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة: «إن كولوني كابيتال وتي.بي.جي وسيربيروس كابيتال مانجمنت ضمن ست شركات على الأقل تتنافس لإدارة صندوق الرعاية الصحية لشركة أبراج البالغ حجمه مليار دولار».

وأبلغت المصادر «رويترز» أن ديلويت، المصفي المؤقت لأبراج، والمستثمرين في الصندوق، يعكفون على تقييم الطلبات، بما قد يمهد لفصل الصندوق عن بقية الشركة.

وتسبب أسلوب إدارة أبراج لأموال الصندوق في خلاف مع أربعة مستثمرين فيه، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية.

وأفضى ذلك لمشاكل على مدى أشهر في أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أوقفت أنشطتها لجمع الأموال، وغيرت إدارتها، كي تتصدى لمشاكل سداد الدين التي ترتبت على ذلك.