الاتحاد الأوروبي يحذر واشنطن من رد برسوم 294 مليار دولار

بروكسل (أ ف ب)

حذر الاتحاد الأوروبي واشنطن الاثنين من أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية قد يضر بالاقتصاد الأميركي بشكل كبير ويدفع إلى ردود انتقامية قوية.

جاء التحذير الوارد في رسالة مكتوبة موجهة إلى السلطات الأميركية بتاريخ يوم الجمعة في وقت اعتبر ترامب أن الأوروبيين يمثلون مشكلة لا تقل أضرارها التجارية على بلاده عن الصين، في أحد أبرز مواقفه الاستفزازية لحلفاء بلاده عبر الأطلسي.

وكان تهديد ترامب الحلقة الأخيرة في سلسلة حرب تجارية متصاعدة فرض الاتحاد الأوروبي بموجبها رسوماً على منتجات الجينز الأميركية ودراجات هارلي ديفيدسون النارية رداً على الرسوم الأميركية على صادرات الحديد والصلب والألمنيوم الأوروبية.

وهدد ترامب بفرض رسوم نسبتها 20% قد يتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة على واردات السيارات الأوروبية مبرراً ذلك بمخاوف يشكك كثيرون بمدى صحتها تتعلق بالأمن القومي.