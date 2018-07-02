هبوط أسعار النفط مع زيادة الإنتاج

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين مع زيادة الإنتاج من السعودية وروسيا بينما تعثر النمو الاقتصادي في آسيا وسط تصاعد للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

وهبط خام القياس العالمي برنت 1.24 دولار إلى حوالي 77.99 دولار لكن بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش تعافى لنحو 78.50 منخفضاً 73 سنتاً.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً إلى 73.75 دولار.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 74.46 دولار.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج السعودية زاد 700 ألف برميل يومياً من مايو مقترباً من مستواه القياسي 10.62 مليون برميل يومياً المسجل في نوفمبر 2016.

وقالت وزارة الطاقة الروسية أمس إن إنتاج روسيا ارتفع إلى 11.06 مليون برميل يومياً في يونيو من 10.97 مليون في مايو.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة 30 بالمئة في العامين الأخيرين إلى 10.9 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني أن أكبر ثلاثة منتجين في العالم يضخ كل منهم نحو 11 مليون برميل يومياً بما يلبي نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.