الجمعة الماضي الأكثر ازدحاماً في تاريخ رحلات الطيران

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

سجلت حركة الطيران في الأجواء الدولية الجمعة الماضي أعلى مستوى لها في تاريخ النقل الجوي بعد أن بلغت 202.157 رحلة، وفقاً لرصد موقع فلايت رادار 24، الذي أرجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين الدوليين ونمو التدفقات السياحية إلى العديد من الوجهات حول العالم.

وأشار الموقع الذي يرصد حركة الطيران على مدار 24 ساعة في كافة أنحاء العالم، إلى أن الحركة الجوية في كثير من بلدان العالم عادة ما ترتفع بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ما سجلته الحركة في يوم الجمعة الماضي يعد رقماً قياسياً لم تشهده صناعة النقل الجوي منذ أكثر من 12 عاماً، لافتاً إلى أن النمو الكبير في الحركة الجوية يفرض المزيد من التحديات أمام شركات الطيران فيما يتعلق بإجراءاتها للحد من الانبعاثات الكربونية في الأجواء والحفاظ على البيئة.

وفيما لم يوضح الموقع توزيع الحركة الجوية وفقاً لكل دولة، إلا أنه أشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ في أستراليا ونيوزيلاند، بالإضافة إلى الأجواء الأوروبية، لافتاً إلى أن أكبر عدد رحلات يسجل خلال أسبوع واحد عادة ما يكون في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس من كل عام، فيما تصل الحركة إلى أدنى مستوياتها في العام خلال يوم رأس السنة عندما تصل إلى نحو 101,511 حركة جوية فقط.