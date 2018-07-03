592 مليار درهم قيمة الشيكات المتداولة في الإمارات خلال 5 أشهر

أبوظبي(وام)

بلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 12.060 مليون شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، وصلت قيمتها إلى 592 مليار درهم، وفقاً للإحصاءات التي أصدرها أمس مصرف الإمارات المركزي عن نشاط حركة الشيكات في دولة الامارات.

وتشكل قيمة الشيكات، التي جرى تداولها في الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضيين، نحو 39.3% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة طيلة عام 2017، البالغة 1.5 تريليون درهم، الأمر الذي يعكس تواصل نشاط الحركة الاقتصادية في الدولة.

وعلى صعيد الشيكات المرتجعة في الفترة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أظهرت الإحصاءات أن عددها بلغ 515 ألف شيك تقريباً، بقيمة وصلت إلى 26.2 مليار درهم، وبذلك لم تتجاوز نسبتها 4.3% من إجمالي قيمة الشيكات المنفذة التي جرى التعامل معها في نهاية شهر مايو الماضي.

وشهد شهر مايو الماضي ارتفاعاً في حركة تداول الشيكات التي وصل عددها إلى 2.4 مليون شيك تقريباً، بقيمة بلغت 123.8 مليار درهم، بنمو نسبته 5.1%، مقارنة مع شهر أبريل السابق، والذي وصلت فيه قيمة الشيكات المتداولة 117 مليار درهم.