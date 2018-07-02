منتخب أصحاب الهمم يكمل جاهزيته لـ «ألعاب أيرلندا»

دبي (الاتحاد)

بدأ مدربو ألعاب القوى وضع لمساتهم الأخيرة لخوض غمار المنافسة في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر للشباب المقامة في إيرلندا بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة منها 3 دول عربية الإمارات والكويت ومصر، وأجرى منتخبنا الوطني مرانه الأول وسط نخبة من اللاعبين.

وأكد رضا سوداني مدرب منتخبنا الوطني للشباب أن مثل هذه البطولات العالمية تحتاج إلى الكثير من الإعداد، مبيناً أن فئة الشباب هم نواة المستقبل، موضحاً أن فرسان الإرادة سيكونون على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم بالدولة وقال: التدريبات مبشرة وتدل على روح الإصرار والعزيمة الموجودة بين اللاعبين ونأمل كل النجاح والتوفيق لجميع اللاعبين والعودة لأرض الوطن مكللين بمختلف الميداليات الملونة.

وأنهى أحمد جاسم نواد وحميد جاسم البلوشي مرحلة التصنيف الطبي المعتمدة دولياً من اللجنة المنظمة للحصول على الفئة الرياضية التي تضعهم مع منافسيهم من الدول المشاركة في الألعاب، حيث اكتمل عقد الدول المشاركة في هذا المحفل العالمي والذي يحظى بمشاركة واسعة.