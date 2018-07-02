5 وديات لـ «الصقور» في معسكر صربيا

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
يخوض فريق الإمارات 5 مباريات ودية بمعسكره الإعدادي في مدينة بلجراد الصربية اعتباراً من 27 يوليو الجاري لمدة 21 يوماً ضمن تحضيراته للموسم الجديد، إذ يدشن «الصقور» التجمع الداخلي 14 الجاري تمهيداً لمرحلة جديدة يسعى خلالها المدرب التونسي جلال القادري إلى تهيئة الأجواء أمام أفضل مرحلة من الإعداد وترتيب الأوراق قبل الدخول إلى أجواء الموسم الجديد.
وتم اختيار المهندس عمر المزكي لتولي مسؤولية الإشراف على الفريق الأول إلى جانب منصب نائب الرئيس، في حين اعتذر خليل الطويل، عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول عن عدم الاستمرار في العمل الإداري.
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ولم يحدد النادي بشكل نهائي مصير المهاجم الدولي أحمد مال الله، رغم المفاوضات الجارية في هذا الخصوص بين الطرفين، حيث قدم النادي عرضه إلى اللاعب لتجديد عقده، لكن الأخير اعتبره أقل من التوقعات، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة قد تؤدي إلى خروج اللاعب من حسابات النادي.
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