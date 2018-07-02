5 وديات لـ «الصقور» في معسكر صربيا

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يخوض فريق الإمارات 5 مباريات ودية بمعسكره الإعدادي في مدينة بلجراد الصربية اعتباراً من 27 يوليو الجاري لمدة 21 يوماً ضمن تحضيراته للموسم الجديد، إذ يدشن «الصقور» التجمع الداخلي 14 الجاري تمهيداً لمرحلة جديدة يسعى خلالها المدرب التونسي جلال القادري إلى تهيئة الأجواء أمام أفضل مرحلة من الإعداد وترتيب الأوراق قبل الدخول إلى أجواء الموسم الجديد.

وتم اختيار المهندس عمر المزكي لتولي مسؤولية الإشراف على الفريق الأول إلى جانب منصب نائب الرئيس، في حين اعتذر خليل الطويل، عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول عن عدم الاستمرار في العمل الإداري.

ويسعى مسؤولو نادي الإمارات لحسم المفاوضات الجارية الآن مع الأجانب الأربعة بالتشاور مع المدرب القادري الذي يصل غداً من تونس، وذلك لضمان انخراطهم في فترة الإعداد المقررة مع بقية اللاعبين، وكان نادي الإمارات أعلن أخيراً تعاقده مع مروان الخديم حارس دبا الفجيرة وجوهر أحمد من العروبة وسبيل غازي من النصر بنظام الإعارة لموسم واحد، في حين تم تجديد عقود الرباعي سعد سرور وعلي صقر وأحمد محمد مال الله ومروان محمد، بينما صرف النادي النظر عن التجديد للاعبين حسن عبدالرحمن وقائد الفريق على ربيع وأحمد الشامسي، علماً بأن الأخير كان معاراً من الوصل.

ولم يحدد النادي بشكل نهائي مصير المهاجم الدولي أحمد مال الله، رغم المفاوضات الجارية في هذا الخصوص بين الطرفين، حيث قدم النادي عرضه إلى اللاعب لتجديد عقده، لكن الأخير اعتبره أقل من التوقعات، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة قد تؤدي إلى خروج اللاعب من حسابات النادي.

بدوره، قال اللاعب مروان محمد، إن تجديد عقده مع النادي لموسم آخر يمثل دافعاً قوياً لتقديم المردود القوي مع بقية اللاعبين في الموسم المقبل في ظل التوقعات بارتفاع مستوى المنافسة بين الفرق المشاركة في الدوري.