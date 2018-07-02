خيول الإمارات تخوض تحدي بري شادويل الفرنسي اليوم

دبي (الاتحاد)

تخوض خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم، التحدي الكبير في سباقات بري شادويل، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

خصص الشوط الأول لسباق شادويل بنجالي دالبريه لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 18 ألف يورو، وتشارك فيه 12 خيلاً ناشئة، أبرزها «مراسم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة مايكل فورست.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهرة «بدور»، بإشراف أي فاتريجانت وبقيادة سامي لي.

خصص الشوط الثاني لمسافة 1900 متر، على لقب سباق شادويل كريتريوم دو بوليشيس (مهرات وأفراس) للفئة الثانية، البالغ جائزته 25 ألف يورو، وتشارك فيه 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

ويمثل خيول الإمارات «بلقيس» بإشراف توماس دوميلو، وقيادة اورتيز مندزابل، و«جود» بإشراف دي جوليمين، وقيادة مايكل بارزلونا، وتعود ملكيتهما إلى «ياس» لإدارة سباقات الخيول العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

خصص الشوط الثالث لمسافة 1900 متر على لقب شادويل كوب دو سود - كويست دو بور سانج للفئة الثالثة البالغ جائزته 20 ألف يورو، وتشارك فيه 6 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

ويتصدر القائمة «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، و«تيمور» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل، بإشراف أي فاتريجانت، وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو.