«سوق دبي الحرة» شريكاً رسمياً للجولة الأوروبية للجولف

دبي (الاتحاد)

دخلت «سوق دبي الحرة»، عصراً جديداً في التزامها بالجولة الأوروبية وتنمية لعبة الجولف في جميع أنحاء العالم، لتصبح شريكاً رسمياً للجولة في اتفاقية مدتها أربع سنوات، وقال كولم ماكلوجلين، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن ننضم إلى مجموعة من الشركات الممتازة كي تصبح شريكاً رسمياً للجولة الأوروبية، لقد حددنا فرصاً للتسويق لعلامتنا التجارية عبر العديد من الدورات بالإضافة إلى العناصر الرقمية التي ستمكننا من التفاعل مع عملائنا العالميين. متحمسون للغاية لهذه الشراكة في المستقبل ونعتقد أنها ستعزز مكانتنا كرعاة أساسيين».

وقال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية: «لقد كانت «سوق دبي الحرة» شريكاً لا يقدر بثمن في الجولة الأوروبية من خلال رعايتها بطولة» سوق دبي الحرة إيرلندا المفتوحة، ويمثل هذا الاتفاق تطوراً هاماً لشراكتنا ونحن سعداء بالترحيب بأسواق دبي الحرة في الأسرة الرسمية لشركاء الجولة الأوروبية. ونحن نتطلع إلى العمل معهم عن كثب في المستقبل لبناء الوعي بالعلامة التجارية وتحقيق هدفهم في دعم الرياضة على مستوى العالم.

كانت الجولة الأوروبية قد أعلنت 2017، عن حقبة جديدة للعبة، حيث تم رفع ثمانية أحداث مرموقة إلى سلسلة روليكس، وحصل كل حدث على صندوق جائزة 7 ملايين دولار أميركي بحد أدنى واستفاد من تحسينات كبيرة في جميع المجالات -من تجربة المعجبين إلى المحتوى الرقمي.