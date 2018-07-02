إشادة آسيوية باستضافة الإمارات لمقر «البارالمبية» القاري

دبي (الاتحاد)

أشادت الأسرة الآسيوية باستضافة الإمارات لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية ودعم القيادة الرشيدة غير المحدود لـ«أصحاب الهمم» مثمنة الجهود الإماراتية لدعم هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع في جميع المجالات، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتها بحصد النجاحات على الصعد كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية الاجتماع رقم 18 للجنة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا، بحضور جميع الأعضاء لاطلاع مجلس الإدارة على آخر استعدادات أندونسيا لاستضافة النسخة الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التي تقام خلال الفترة من 6- 13 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 4000 لاعب ولاعبة من 43 دولة يتنافسون في 18 لعبة، حيث تعد البطولة بكل المقاييس أكبر تحد لأندونيسيا من أجل الوصول بها إلى آفاق النجاح.

واستعرض الاجتماع كافة الملفات وتقارير اللجان المختلفة وتطلعات المرحلة المقبلة وتوطيد العلاقة مع المجلس الآسيوي والتنسيق بشكل أكبر لإنجاح ألعاب الصين 2022 واليابان 2016 التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية لتحقيق الطموحات المطلوبة.

والتقى العصيمي إمام نهراوي وزير الشباب والرياضة الأندونيسي وأوكتهاري رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب الآسيوية البارالمبية، والذي اطلع على آخر استعدادات جاكرتا من أجل استضافة هذه التظاهرة الآسيوية الكبيرة ضمن احتفالات اللجنة المنظمة العليا للألعاب الآسيوية بالعد التنازلي 100 يوم من حفل الافتتاح لمعرفة مدى جاهزية الملاعب والمرافق لاستضافة الحدث.