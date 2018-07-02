سلطان بن خليفة: فريق أبوظبي متخصص في جلب السعادة

خالد السعدي (إيفيان)

وجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية التهنئة لرياضة الإمارات بعد الثلاثية التاريخية التي حققها فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا -1 في الجولة الثالثة التي أقيمت في إيفيان بحضور سمو الشيوخ في محطة سطر خلالها الفريق إنجازه بحروف ماسية على بحيرة ليمان، وأكد سموه أن جلب السعادة والأرقام الجديدة هو التخصص الذي يجيده الفريق البطل دائماً، وقال سموه: فريق أبوظبي يساهم بقوة دائماً في أن يكون لرياضة الإمارات شأن وحضور قوي على المستويات العالمية، والتحدي والرهان ينجح في الفريق دائماً في كل مشاركاته.

واحتفلت أوروبا بالفريق الإماراتي مساء أمس الأول في منظر ومشهد لم تشهده بطولة العالم لزوارق الفورمولا -1 منذ انطلاقها في ثمانينات القرن الماضي وحتى موسم 2018 بإحراز ثلاثي أبوظبي للمراكز الثلاثة الأولى في الجولة الثالثة، واقتناص «أبوظبي 35» للقب الجولة بقيادة أريك ستارك، وحلول ثاني القمزي بزورقه 5 وصيفاً في الجولة، وشون تورنتي على زورق أبوظبي 6 ثالثاً.

وأعاد فريق أبوظبي تشكيل الترتيب العام لكافة الألقاب على مزاجه، حيث تصدر الترتيب العام بثلاثة زوارق من خلال ستارك بـ41 نقطة، والقمزي ثانياً بـ39 نقطة، وشون ثالثاً بـ32 نقطة، بينما تصدر لقب الفرق بمجموع 79 نقطة، مبتعداً عن أقرب منافسيه بأكثر من عشرين نقطة، بينما تصدر أيضاً المنافسة على لقب السرعة عن طريق زورقه 35 برصيد 40 نقطة، ليسجل بذلك استمراراً قوياً لحضور حامل اللقب مع نهاية المرحلة الأوروبية من البطولة وتوجه المنافسة نحو المرحلة الثانية من البطولة في قارة آسيا بإقامة أربع جولات مختلفة.

وعن الخاتمة السعيدة لفريق أبوظبي في مدينة إيفيان، أكد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق أن ما حدث نتاج طبيعي جداً للفريق الذي عمل بجهد وجد من أجل أن يحافظ على اللقب ومكتسباته الشرعية من المنافسة، وأضاف: طبيعي جداً أن نحقق المراكز الأولى وأن نعيد الأمور إلى نصابها في الترتيب العام للبطولة، ولكن غير الطبيعي بكل تأكيد كان هو إحراز الثلاثي الناري للمراكز الأولى جميعاً، وتسجيل منصة التتويج باسم الإمارات في الجولة، منظر ومشهد يبعثان على الفخر، خاصة أن علم الإمارات ارتفع بشكل ثلاثي على المنصة وحمله أعضاء فريق واحد معاً، أي أن الفريق قد وجه ضربة قوية لكل الفرق المشاركة في البطولة بصعود أبطاله الثلاثة معاً على المنصة.