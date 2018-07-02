روناك يعود لصدارة «دولية» دبي للشطرنج

دبي (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة دبي الدولية للناشئين، وشهدت الجولة السابعة إثارة كبيرة بعدما أطاح الأذربيجاني أحمد زاده مواطنه بابازاده خازار من الصدارة بعدما تمكن من الفوز عليه، والوصول إلى رصيد 6.5 نقطة، ليفتح الباب أمام الهندي المصنف الأول روناك سادواني للعودة مجدداً لصدارة البطولة برصيد 6.5 نقطة أيضاً بتحقيقه فوزاً سهلاً على العراقي إسماعيل طارق.

وابتعد الأوزباكستاني سلاييف عزيز عن الصدارة بعد خسارته من الأرميني إدوارد أكوبيان، كما تمكن الأذربيجاني فريد مصطفيف من تحقيق فوز مهم له على حساب الهندي كودري فيشال، كما فاز اللاعب الإماراتي حمد عصام على اللاعب الهندي هادماني أنوب، واستمر الفلسطيني راجي صايل أبو الزين في تقديم مستوى متميز، وقد فاز على الإماراتي محمد العوضي ليدخل أبو الزين في حسابات لاعبي المقدمة برصيد 5.5 نقطة.

وبنهاية الجولة السابعة تساوى في الصدارة برصيد 6.5 نقطة كل من المصنف الأول الهندي روناك سادواني والمصنف الثاني أحمد زاده أحمد ويأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط كل من الأذربيجاني بابازاده خازار والإماراتي حمد عصام والأرميني أدوارد أكوبيان والأذربيجاني فريد مصطفيف.