منتخب الشطرنج يدشن معسكر تومي بجورجيا

دبي (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني المعسكر التدريبي للمشاركة في بطولة كأس بلدية بتومي الرابعة بجورجيا الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، وتترأس البعثة فوزية عباس عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، وتضم 7 لاعبات، هن عائشة سرحان المعيني، وديمة الكلباني، وافية درويش، مريم عيسى، عوشة الشامسي، فاطمة الوهابي، وروضة السركال، بجانب مشاركة لاعبين اثنين، هما عمران الحوسني، وسلطان الزعابي، ويقودهم المدرب فكتور موسكالينكو.

وتأتي أهمية المعسكر ضمن خطة إعداد الاتحاد لتجهيز اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد العالمي، والتي سيقام في مدينة تومي بجورجيا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، أن المعسكر الخارجي موجود في الأجندة السنوية وضمن خطط الاتحاد لتجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركات الخارجية، واعتمد الاتحاد مؤخراً خطة النشاط المحلي والمشاركات الخارجية أبرزها الأولمبياد العالمي للشطرنج في جورجيا والأولمبياد العالمي للشطرنج لفئة تحت 16 سنة.