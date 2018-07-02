موراي ينسحب من ويمبلدون

لندن (أ ف ب)

أعلن البريطاني اندي موراي انسحابه من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، لعدم جاهزيته بدنياً للمنافسة فيها، وكان موراي الفائز بالبطولة الإنجليزية مرتين، قد عاد للتو إلى الملاعب، بعد غياب 11 شهراً بسبب إصابة في وركه، خضع على إثرها لعملية جراحية في كانون يناير الماضي.

وقال موراي في بيان: «بكل أسف، أعلن انسحابي من ويمبلدون، لقد حققت تقدماً ملموساً في التمارين وفي المباريات في الأيام العشرة الأخيرة، لكن بعد مشاورات مطولة مع فريقي، أعلن وبقلب حزين بأن خوض خمس مجموعات قد يكون سابقاً لأوانه في ما يتعلق بعملية التعافي».