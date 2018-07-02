الجولف يستعرض روزنامة بطولاته للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

يعقد مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي اجتماعاً ظهر اليوم بنادي ياس لينك للجولف في أبوظبي، يستعرض خلاله عدداً من الموضوعات التي تصب في مصلحة اللعبة ولاعبيها خلال المرحلة المقبلة وخاصة روزنامة أنشطته وبطولاته للموسم الجديد والمقبل 2018/‏‏‏2019.

وأكد خالد مبارك الشامسي حرص اتحاد اللعبة على أن يكون التحضير مبكراً للموسم المقبل الذي يتضمن العديد من الأنشطة والبطولات المحلية والخارجية بمختلف أنواعها الخليجية والعربية والقارية إلى جانب المشاركات في البطولات والدورات على المستوى الدولي.

وتتضمن البطولات المحلية وخاصة الشهرية وبطولة وسام الاستحقاق، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب مشاركة نجوم اللعبة وعناصر المنتخبات الوطنية بالعديد من البطولات التي تقام على أرض الدولة على مدار العام، إلى جانب الاستعدادات المبكرة للمشاركات الخليجية وفق برنامج اللجنة التنظيمية الخليجية، والبطولات العربية وفق أجندة الاتحاد العربي للجولف على مستوى منتخبات الرجال والمراحل السنية بالإضافة لبطولات الفتيات.

وأشار الشامسي إلى أهمية ترسيخ العلاقة بالتعاون الجاد والمثمر مع أندية الجولف في الدولة، ومواصلة العلاقة الوثيقة مع أكاديميات الجولف بالدولة، بالإضافة لتواصل التعاون مع مدارس الدولة الحكومية والخاصة، والتي تستهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في الدولة، والتي تحقق الأهداف المرسومة للاتحاد وخاصة البرنامج الوطني للناشئين والأشبال تستهدف استكشاف العناصر الواعدة وصقلها والتي تمثل الرديف الأساسي لمنتخبات المراحل السنية.