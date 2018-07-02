القاهرة السينمائي يمنح هشام نزيه «جائزة فاتن حمامة»

محمد قناوي (القاهرة)

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الموسيقار هشام نزيه بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الأربعين للمهرجان، التي تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل وتختتم أعمالها في الـ30 من الشهر نفسه.. وقال محمد حفظي رئيس المهرجان: يعد الاحتفاء بهشام نزيه تتويجاً لدوره المؤثر والملهم في مجال التأليف الموسيقي للعديد من الأعمال السينمائية، والتي أضافت لهما عمقاً وبريقاً خاصين.

وأوضح أن هشام نزيه، لديه رصيد كبير من الأعمال غير التقليدية نال بعضها جوائز محلية وعالمية وهو ما يشكل حالة مختلفة.. وأبدى حفظي سعادته وترحيبه بترشيح اللجنة الاستشارية للموسيقار الشاب التي تضم، بالإضافة إلى رئيس المهرجان، نخبة من السينمائيين والفنانين والنقاد، وهم يوسف شريف رزق الله، ليلى علوي، نيللي كريم، د.خالد عبدالجليل، د. محمد العدل، عمر عبدالعزيز، طارق الشناوي، أحمد شوقي، وشريف البنداري.

وقال الناقد يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، عن منح هشام نزيه جائزة فاتن حمامة للتميز: سعداء بأن تكون الدورة الـ40 مكاناً للاحتفاء بدور هشام نزيه ومسيرته الإبداعية باعتباره ظاهرة خاصة في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام.

يذكر أن هشام نزيه موسيقار مصري، بدأ مسيرته الفنية مع الموسيقى والسينما في العام 1992، حيث ساهم في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الشهيرة، مثل: (هستيريا، الساحر، السلم والثعبان، تيتو، بلبل حيران، إكس لارج، الفيل الأزرق، والأصليين، وهيبتا، الخلية، الكنز بجزئيه الأول والثاني) كما ألف الموسيقى لمسلسلات «شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا، العهد وأفراح القبة» وكانت آخر أعماله في رمضان الماضي، حيث وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «ليالي أوجيني».