«طرق الإبصار».. تصورات عن الناس والكون

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن رواق الفن، المتحف الأكاديمي بجامعة نيويورك أبوظبي، عن موعد افتتاح معرضه القادم لموسم الخريف في 3 سبتمبر المقبل، تحت عنوان «طرق الإبصار».
ويقام المعرض الجماعي الدولي تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فلرات، مؤسسي المنصّة الفنية متعددة التخصصات «آرت ري أوريانتد» ورئيسي مؤسسة مون بلان الثقافية.وتستند فكرة المعرض إلى النص النقدي الهام للكاتب والناقد جون بيرجر الصادر عام 1972 حول الثقافة البصرية بعنوان «طرق الرؤية»، والذي لعب دوراً في إخراج النقد الفني من الدائرة الضيقة لخبراء الفنون ليضعه في متناول الأشخاص العاديين. وتم افتتاح المعرض لأول مرة في مؤسسة «آرتر» الفنية، وهي مساحة مخصصة للفنون، في إسطنبول خلال موسم الصيف الماضي. وقام القيمان الفنيان لاحقاً بإعداد تصوّر جديد للمعرض في محطته الثانية عندما استضافته مؤسسة بوغوسيان - فيلا إمبان في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال موسم الشتاء الماضي، حيث تم الإبقاء على عرض الأعمال الأساسية مع تقديم مجموعة واسعة من الفنانين والقطع الفنية الجديدة.
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ويستضيف المعرض 26 فناناً وعدداً من المجموعات الفنية يقدمون معاً ما مجموعه 41 عملاً من مختلف الوسائط الفنية بما في ذلك الرسم والنحت مروراً بالتصوير الفوتوغرافي وصولاً إلى الأعمال الصوتية والسينمائية والتركيبية. فضلاً عن ذلك، يضم المعرض أعمالاً ومقتنياتٍ تاريخية تعزز بدورها محتوياته المعاصرة، والتي من خلالها يضع القيّمان الفنيان المشاهدين أمام الاستراتيجيات المختلفة التي يعتمدها الفنانون في إعادة تكوين تصوراتنا، كمشاهدين، تجاه العالم من حولنا.
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وقال القيّم الفني للمعرض سام بردويل: «يعتمد الفنانون المشاركون في المعرض على الشكل والأسلوب تعبيراً عن شيء ما بوجدانهم والعالم. وكل عمل فني بالمعرض يدعو مشاهديه إلى إلقاء نظرة متعمّقة تتكشف من خلالها شيئاً فشيئاً ملامح حقيقة جديدة».
بدوره، قال القيّم الفني للمعرض تيل فلرات: «تتمثّل مهمّتنا في تحفيز زوّار المعرض لاستكشاف رؤية الأعمال الفنية المعروضة بنهم وشغف بدلاً من المرور عليها مرور الكرام، وليست هناك طريقة «صحيحة» في التمعّن في روح الفن. وإننا نتطلع إلى أن يكون جمهور المعرض على دراية بآراء الفنانين ووجهات نظراتهم الفردية وأن تتسع صدورهم لتقبلها، لاسيّما وأنها تشكل نتاجا لتجاربهم الشخصية الفردية».
من جانبها، قالت مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين والمدير المؤسس لرواق الفن: «يشارك في هذا المعرض البارز نخبةً من الفنانين العالميين تحت رؤية فنية ينطلق منها القيّمان الفنيان بعيداً عن أساليب السرد التقليدية حيث يقدمان الأعمال والمقتنيات الفنية ضمن حوار فريد يسلّط الضوء على طريقتها في جذب المشاهد إليها. ونحن فخورون بالعمل مع المبدعين سام بردويل وتيل فلرات في تقديم نسخة من معرض «طرق الإبصار» في الإمارات وبما يتناسب مع مجتمع جامعة نيويورك أبوظبي».