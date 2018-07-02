تعرف على وظيفة في طريقها للفناء !

د ب أ

تصل امرأة بمفردها للاقامة في أحد الفنادق. وتجلس عند حمام السباحة وتطلب خدمة الغرف لاحقا، فيفترض موظفو الفندق أنها في عطلة، ولكنها في الحقيقة في مهمة سرية، حيث تقوم سراً باختبار الفندق لتقييمه.

وتقوم خبيرة تقييم الفنادق بمهمة سرية في جزيرة جران كناريا. فهي تعمل لدى شركة سفر ألمانية، وتتحقق من مستوى الخدمة التي يقدمها الفندق الذي يقع في مدينة لاس بالماس.

وتقول: "أستطيع أن أجرب كل شيء هنا"، ولكنه عمل شاق. وثمة قائمة تضم 2500 سؤال يجب أن تبحث لها عن إجابات قبل أن تغادر الفندق.

ومن المهم الحفاظ على عدم الكشف عن هويتها لضمان عدم تلقيها معاملة خاصة من موظفي الفندق، كما أن هذا أيضا هو سبب رغبتها في عدم الكشف عن هويتها في هذا المقال.

وتبحث في أمور مثل مدى استعداد الموظفين لتقديم المساعدة للنزلاء، ونظافة الغرف، وحتى الأشياء الصغيرة مثل ما إذا كان ورق التواليت مطويًا بعناية. كما تتحقق لمعرفة ما إذا كان الملعب يوجد في الظل، بالاضافة إلى تقييمها لجودة الطعام.