«فولن كينجدم» يحتفظ بصدارة السينما في أميركا

(د ب أ)

تصدر أحدث أجزاء سلسلة أفلام المغامرات والخيال العلمي "جوراسيك وورلد" والذي يحمل عنوان "فولن كينجدم"، إيرادات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من كريس برات وبرايس دالاس هوارد وريف سبول، إيرادات بلغت 60 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد "إنكريدبلز"، ويشارك في أداء أصوات شخصياته كل من كريج تي. نيلسون وهولي هنتر وصامويل إل. جاكسون، محققا إيرادات بلغت 5ر45 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرات "سيكاريو: داي أوف ذا سولدادو"، الذي يشارك في بطولته كل من جوش برولين وبينيشيو ديل تورو، محققا إيرادات بلغت 19 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الكوميديا "أونكل درو"، الذي يشارك في بطولته كل من شاكيل أونيل ونيك كرول وتيفاني هاديش، محققا إيرادات بلغت 5ر15 مليون دولار.

وتراجع فيلم الإثارة والمغامرات "أوشنز 8"، الذي يشارك في بطولته كل من ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي، إلى المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 8 ملايين دولار.