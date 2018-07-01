مضيفات الطيران أكثر عرضة للأمراض

نيويورك (رويترز)

أكدت دراسة حديثة، أن مضيفات الطيران ربما يكن أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. وقالت الين مكنيلي، من كلية تي.اتش تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد في بوسطن «هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر درجة انتشار أكبر لكل أنواع السرطان التي تمت دراستها، ودرجة انتشار أكبر كثيراً لأورام الجلد السرطانية غير الصبغية بالمقارنة مع عينة مشابهة من الأميركيين».

وسأل الباحثون 5366 مضيفة و2729 امرأة أخرى بالغة من خلفيات اجتماعية واقتصادية مماثلة ما إذا كن قد أصبن بالسرطان. وبالمقارنة مع العينة البحثية، كانت المضيفات أكثر عرضة بنسبة 51 بالمئة للإصابة بسرطان الثدي، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد الصبغي.