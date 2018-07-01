كتابة «طلبات التوظيف» أزمة الألمان



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 برلين (د ب أ) كشف استطلاع ألماني حديث أن كتابة خطاب التقدم لطلب وظيفة تمثل تحدياً من نوع خاص بالنسبة لنصف الألمان تقريباً. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي أن 44 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع لديهم صعوبات في صياغة خطاب تحفيزي ذي مدلول قوي. وفي المقابل أوضح 33 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يواجهون أية مشكلات في العثور على الألفاظ المناسبة لخطاب التقدم للوظيفة، وأوضح أغلب الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرون أنه أمر جيد عدم اضطرار أي متدربين جدد لدى هيئة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» سوى لتقديم السيرة الذاتية وشهاداتهم فقط عند التقديم لوظيفة بالهيئة مستقبلاً. كما أوضح 70 بالمئة تقريباً أن اتخاذ هذه الخطوة لا يتميز بأنه أمر جيد فحسب، وإنما يعد معاصراً أيضاً.