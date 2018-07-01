فرار سجين فرنسي بمروحية

ريو (فرنسا) (أ ف ب)

فرّ السجين رضوان فايد البالغ من العمر 46 عاماً من سجنه في فرنسا بالتواطؤ مع مجموعة مسلّحة وباستخدام طائرة مروحية صباح أمس، في عملية هي الأولى من نوعها في نواحي باريس، بحسب ما أعلنت السلطات.

ونفّذت هذه العملية قرابة الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، ولم تستغرق سوى «بضع دقائق» ولم تسفر عن أي إصابات، وفقاً لسلطات السجون.

وشارك في هذه العملية رجال «مدجّجون بالسلاح» ساعدوه على الفرار من السجن المركزي في ريو في منطقة باريس.

وقال مصدر قريب من التحقق إنه هرب «على متن مروحية، بمساعدة ثلاثة شركاء». وهي المرة الثانية التي يهرب فيها هذا السجين، بعد فرار أول قبل خمس سنوات، وهو يمضي عقوبة السجن 25 عاماً لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلّح، أسفرت عن مقتل شرطية في العام 2010.