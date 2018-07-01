جريزمان جاهز لتحدي جودين

كازان (د ب أ)

يستمتع انطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا بالمواجهة التي ستجمعه بالأوروجوياني دييجو جودين زميله في أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الثمانية، كاشفاً عن أنه مشجع كبير لمنتخب أوروجواي. وبعد إطاحة فرنسا بمنتخب الأرجنتين من دور الستة عشر وفوز أوروجواي على البرتغال، يلتقي الفريقان في نيجني نوفجورود الجمعة المقبل، حيث تجمع مواجهة من نوع خاص بين جريزمان وجودين.

وقال جريزمان «دييجو صديق رائع، أنا معه كل يوم في غرفة خلع الملابس، وأيضاً خارج الملعب، إنه الأب الروحي لابنتي الصغيرة».

وأشار «ستكون مباراة مؤثرة للغاية، لكنها مباراة رائعة أيضاً».

وتابع «عندما انتقلت إلى أتلتيكو مدريد اتصلت به وتحدث بشكل جيد جداً عن النادي مما شجعني على التوقيع». عندما انتقل جريزمان إلى أتلتيكو في 2014 كان مشجعاً كبيراً لمنتخب أوروجواي نظراً للعلاقة القوية التي كانت تربطه بكارلوس بوينو خلال فترة احترافه في ريال سوسيداد. وكان بوينو هو السبب في إقناع جريزمان بتناول مشروب «ميت»، وهو الشاي التقليدي في أميركا الجنوبية، كما دفعه لتشجيع نادي بينارول. وكان جريزمان يتناول مشروب «ميت» مع جودين، وعلق على هذا بالقول «إنه مشروب شعبي أحبه». وتحدث جريزمان عن صعوبة المواجهة أمام أوروجواي في دور الثمانية، قائلاً «سيلعبون بتأنٍ، سيفرضون الضغوط على الحكم، هذا ما نفعله في أتلتيكو مدريد».

وأشار «علينا أن نعتاد هذا الوضع، المباراة ستكون مخنوقة، علينا أن نتحلى بالهدوء، ولكن مع فرض الضغط على دفاعاتهم».