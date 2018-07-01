زيكو : العالم يدفع ثمن خسارة «السحرة» بمونديال 82

أبوظبي (الاتحاد)
يرى زيكو نجم جيل السحرة البرازيلي الذي فشل في الفوز بلقب مونديال 1982 إثر الخسارة التاريخية أمام إيطاليا 2 - 3 أن هذه المباراة كان لها تأثير سلبي على كرة القدم العالمية لا تزال تشعر به الجماهير لغاية الآن، كان منتخبا يلعب كرة جماعية رائعة ومتكاملة، ورغم وجود أكثر من نجم في صفوف الفريق، إلا أن المنتخب كان يعتمد على الكرة الجماعية في الوسط والهجوم.
ويؤمن زيكو أن البرازيل كانت تملك فريقاً رائعاً ذائع الصيت حول العالم، لو قدر له الفوز أمام إيطاليا لكانت كرة القدم الآن مختلفة عما هي عليه، حالياً، وبدلاً من اعتماد الأسلوب الهجومي بدأ التفكير في البحث عن النتائج بأي ثمن. فكرة القدم أصبحت تتمحور حول كيفية إيقاف تحركات الفرق المنافسة وعرقلة المنافسين. باختصار هزيمة البرازيل لم تكن مفيدة لكرة القدم العالمية.
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