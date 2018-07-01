كيف أوقفت ميسي ؟

أبوظبي (الاتحاد)

بعد الإطاحة بالأرجنتين مبكراً من المونديال وخروج ليو ميسي من دور الـ16، كشف ديديه ديشامب مدرب فرنسا عن الطريقة التي أوقف بها خطورة الساحر الأرجنتيني أمس الأول، وتأهل فرنسا للدور ربع النهائي.

وقال ديشامب في تصريحات بعد المباراة: كنت أعرف جيداً أن مدرب الأرجنتين سيمنح ميسي المزيد من الحرية ليتحرك وراء لاعبي خط وسط منتخبنا، ولكننا نجحنا في إيقاف خطورته عن طريق نجولو كانتي الذي خصصته لمراقبته في تلك المنطقة، وكان هدفنا الأول هو منع وصول الكرة إليه بكل الطرق، وعندما يتسلم الكرة هناك لاعب معه وآخر قريب منه يتدخل عند الحاجة، وبالتأكيد هذا الأمر يتطلب الكثير من اليقظة والتركيز طوال الوقت.

وأضاف ديشامب: نعرف جيداً أن ميسي يكون في أفضل حالاته عندما تكون خطوط الاتصال مفتوحة بينه وبين خافيير ماسكيرانو وبانيجا، ولذلك قطعنا خطوط الاتصال والتمريرات بين هذا الثلاثي مما أفقده الكثير من تأثيره.