فيديو..محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تعطي أولوية كبرى لتدعيم علاقاتها مع الهند

نيودلهي (وام)
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس إلى العاصمة نيودلهي في مستهل زيارة دولة يقوم بها إلى جمهورية الهند الصديقة للمشاركة كضيف رئيس في احتفالاتها بيوم الجمهورية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب وصوله نيودلهي: «لا يسعني في بداية زيارتي لجمهورية الهند الصديقة إلا أن أعبّر عن سعادتي البالغة بوجودي على أرض هذا البلد المضياف للمرة الثانية خلال أقل من عام وأنقل تحيات الشعب الإماراتي إلى الشعب الهندي الصديق وتمنياته له بدوام التقدم والرفعة والاستقرار وأشكر جمهورية الهند قيادة وشعباً على حفاوة الاستقبال التي تعكس الأصالة الحضارية لبلد يضرب بجذوره في أعماق التاريخ وقدم وما زال يقدم للعالم كله دروساً عميقة في التعايش والتسامح. كما أنقل تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً إلى القيادة والشعب في جمهورية الهند الصديقة بمناسبة «يوم الجمهورية 68» وأشعر بسعادة كبيرة لأنني أشارك الشعب الهندي احتفالاته بهذه المناسبة الوطنية والتاريخية، وأتطلع خلال زيارتي للقاء القيادة الهندية وبصفة خاصة الصديق العزيز دولة ناريندرا مودي».
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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن العلاقات الإماراتية - الهندية ليست علاقات سياسية أو اقتصادية فحسب، وإنما لها بُعدها الشعبي والثقافي العميق حيث ارتبط الشعب الهندي منذ القدم بروابط متينة مع شعوب منطقة الخليج العربي بشكل عام والشعب الإماراتي بشكل خاص وقد ساهمت الجالية الهندية في التنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي محل تقدير وترحيب واحترام من قبل القيادة والشعب في الإمارات حيث تمثل جسراً حضارياً بين الشعبين والبلدين الصديقين».
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