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بلجيكا و اليابان.. «التهديد بالقاضية»!
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018

روستوف (د ب أ)

يتطلع المنتخب البلجيكي المذهل، لتحقيق خطوة جديدة على الطريق الصحيح، من خلال التأهل إلى دور الثمانية لكأس العالم، مع إيمان راسخ بقدرة الفريق على بلوغ المباراة النهائية.

ولكن أولاً ينبغي على الفريق البلجيكي أن يتجاوز عقبة اليابان اليوم في روستوف في دور الستة عشر، من أجل حجز مقعده في دور الثمانية، ومضاهاة ما حققه قبل أربعة أعوام في مونديال البرازيل.

وخرجت بلجيكا من دور الثمانية في مونديال البرازيل على يد الأرجنتين، وتعرضت لهزيمة في الدور ذاته في «يورو 2016»، على يد ويلز، ولكن الفريق صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي للمنتخبات، أظهر أن لديه كل المؤهلات للوصول إلى أبعد مدى في روسيا.

وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة للمونديال برصيد تسع نقاط، من ثلاثة انتصارات متتالية، وفي ظل وجود لاعبين من أمثل أدين هازارد، وكيفين دي بروين، وأيضاً الحارس تيبو كورتوا، والمهاجم روميلو لوكاكو، الذي قد يكون مرشحاً لجائزة هداف المونديال.

وسجل لوكاكو أربعة أهداف خلال مباراتين في المونديال، بعد حصوله على راحة أمام إنجلترا، علماً أنه سجل 40 هدفاً خلال 71 مشاركة مع منتخب بلاده. ... المزيد
     
 

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