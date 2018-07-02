البرازيل و المكسيك.. «مواصلة الزحف»

سامارا (أ ف ب)
يسعى المنتخب البرازيلي لمواصلة زحفه نحو اللقب السادس في تاريخه، عندما يخوض اليوم الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، أمام المكسيك الطامحة إلى فك نحس المباراة الرابعة في آخر ست مشاركات لها في كأس العالم.
وأنهى المنتخب البرازيلي الدور الأول، بعرض جيد وفوز مقنع أمام صربيا بهدفين، للاعب وسطها باولينيو، وقطب دفاعها تياجو سيلفا، بعدما استهل البطولة بتعثر أمام سويسرا 1-1، وفوز بشق النفس على كوستاريكا 2 - صفر في الوقت بدل الضائع.
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ويأمل البرازيليون في أن يسلك نجمهم ومنتخبهم طريق اللاعبين الكبار والمنتخبات ذات الخبرة في النهائيات والتي دائماً ما تبرز في الأدوار الإقصائية.
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