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شهد المحاضرة الأولى في سلسلة فعاليات منتدى «الفضاء مشروعنا»

فيديو..محمد بن راشد: نعتز بجهود شباب الإمارات للوصول إلى المريخ واكتشاف الفضاء
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

آمنة الكتبي، وام (دبي)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتزازه بشباب الوطن ودعمه والمؤسسات الوطنية كافة لمسيرتهم، وصولاً إلى تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في الارتقاء إلى مستويات عالمية في قطاع الفضاء، الذي وصفه سموه بالاستراتيجي، ويحظى من قيادة دولة الإمارات باهتمام ومتابعة مستمرة، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء والجهات الوطنية الأخرى في المجال ذاته.

كما أعرب سموه عن اعتزازه بالمشاركة الفعالة لشباب الإمارات في الاكتشافات الجديدة لأسرار الفضاء والوصول إلى الكواكب كالمريخ وغيره.

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفكرة تنظيم منتدى «الفضاء مشروعنا»، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي اعتبره سموه منصة عالمية يجتمع فيها خبراء وباحثون وعلماء من أنحاء العالم، ويلتقون من خلال محاضراتهم وندواتهم مع الشباب الإماراتيين الدارسين والمهتمين بعلوم الفضاء، من أجل إثراء معارفهم وخبراتهم، والاستفادة القصوى ممن سبقوهم أعواماً طويلة في هذا المجال الواسع على مستوى العالم.

وكان سموه قد شهد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، المحاضرة الأولى في سلسلة فعاليات المنتدى، الذي افتتح أمس في مركز دبي التجاري العالمي، ويقام لمدة يومين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المركز.

وتفقد سموه صور الفضاء «متحف المركز»، واطلع ومرافقوه على عينات من الصور الخاصة بأشهر الرواد العالميين وأكثرهم شهرة والصواريخ التي حملت الأقمار الصناعية والسفن الفضائية إلى الفضاء وصور لبعض الكواكب والقمر، ثم شاهد سموه من خلال نظارة ثلاثية الأبعاد الواقع الافتراضي لسطح المريخ. ... المزيد
     
 

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