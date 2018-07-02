«الدب» يطيح رأس «الماتادور»!

موسكو (أ ف ب)

بلغ المنتخب الروسي ربع نهائي كأس العالم، بفوزه على نظيره الإسباني 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتهما أمس، في الدور ثمن النهائي، بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعلى ملعب لوجنيكي في موسكو، سجل أرتيم دزيوبا «42 من ركلة جزاء» هدف روسيا، وسيرجي إيجناشيفيتش «12 خطأ في مرمى منتخب بلاده» هدف إسبانيا.

وفي ركلات الترجيح، أضاع كل من كوكي وياجو أسباس ركلتين ترجيحيتين لإسبانيا، تصدى لهما الحارس الروسي إيجور أكينفيف.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها روسيا الدور ربع النهائي للمونديال منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، علماً بأنها كانت تخوض ثمن النهائي للمرة الأولى أيضاً منذ مشاركتها الأولى في مونديال الولايات المتحدة عام 1994. ونجحت روسيا في خطتها التكتيكية وجرت إسبانيا التي كانت صاحبة الاستحواذ والسيطرة، إلى ركلات الترجيح، لتطيح بحامل لقب نسخة 2010.