كين: واثق في قدرتي على التسجيل كل مباراة !

ريبينو (أ ف ب)

أعرب قائد ومهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين عن ثقته بقدرته على التسجيل في كل مباراة يخوضها في كأس العالم، وذلك قبل مواجهة «الأسود الثلاثة» مع كولومبيا في الدور ثمن النهائي. ويتصدر مهاجم توتنهام هوتسبير السباق على جائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 5 أهداف في المباراتين الأوليين ضد تونس (2-1) وبنما (6-1)، قبل أن يريحه المدرب جاريث ساوثجيت في المباراة الثالثة ضد بلجيكا التي فازت 1- صفر وتصدرت المجموعة السابعة.

وبدا كين واثقاً من أنه سيكمل ما بدأه في المباراتين الأوليين حين تتواجه إنجلترا مع كولومبيا غداً في موسكو، مضيفاً في تصريحات نقلتها صحف إنجليزية الأحد: «ربما لو شاركت ضد بلجيكا ولم أسجل، لساورني الشك لم أسجل في المباراة الأخيرة، لكني أدخل إلى المباراة على خلفية ثلاثية في مرمى بنما، وأنا جاهز لخوض مباراة مهمة لنا ضد كولومبيا». وواصل: «في الوقت الحالي، أعتقد أن بإمكاني التسجيل في كل مباراة أشارك فيها، خاصة عندما تسقط الكرات أمامك والأمور تسير على ما يرام بالنسبة إليك، أنت تتطلع بفارغ الصبر للدخول إلى أرض الملعب». ونفى كين ما يشاع عن أنه وضع مدربه جاريث ساوثجيت تحت الضغط لإشراكه في مباراة بلجيكا لتعزيز حظوظه بنيل لقب هداف المونديال، ما سيجعله ثاني إنجليزي فقط في تاريخ كأس العالم يحقق ذلك بعد جاري لينيكير الذي سجل 6 أهداف عام 1986.

وتعززت حظوظ كين بنيل لقب الهداف مع خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 أهداف) من النهائيات على يد الأوروجواي (1-2)، ليبقى البلجيكي روميلو لوكاكو (4) الأقرب اليه أمام الفرنسي كيليان مبابي والروسي دينيس تشيريشيف والإسباني دييجو كوستا والأوروجوياني أدينسون كافاني (3) لكل منهم.

لكن قائد «الأسود الثلاثة» يؤكد أن أولويته هي منح بلاده لقبها العالمي الثاني (الأول عام 1966 على أرضها)، عوضا عن الإنجازات الفردية، مضيفاً: «الفوز بالحذاء الذهبي سيكون رائعاً - وإذا بقينا في البطولة لفترة أطول سيمنحني ذلك فرصة أكبر».

وأردف: «لكن هدفي ليس الحذاء الذهبي، الهدف هو الفوز بكأس العالم. لطالما كان هدفنا، إذا تصاحب ذلك مع الفوز بالحذاء الذهبي، فسيكون رائعاً، لكن الهدف يبقى مساعدة الفريق، إذا ساعدت الفريق بأهدافي، فهذا ممتاز، أما إذا لم أفعل أسجل، فسأقوم بكل ما باستطاعتي، أن أمرر الكرات الحاسمة، هذا كل ما بإمكاني فعله».