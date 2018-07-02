بيكرمان: إصابة رودريجيز تضعنا في موقف صعب

سامارا (د ب أ)

مع استمرار غياب النجم الشهير خاميس رودريجيز عن تدريبات المنتخب الكولومبي، تزايد «القلق الشديد» لدى مدربه الأرجنتيني خوسيه بيكرمان بشأن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الفريق المقررة غداً أمام نظيره الإنجليزي. وكان خاميس أصيب خلال مباراة الفريق أمام نظيره السنغالي يوم الخميس الماضي وخرج في الدقيقة 31 من المباراة.

ورغم فوز المنتخب الكولومبي 1 /‏ صفر في هذه المباراة الصعبة والحاسمة وتأهله إلى الدور الثاني في المونديال الروسي، جاءت إصابة خاميس بمثابة لطمة قوية للمدرب بيكرمان قبل المواجهة الأكثر صعوبة وأهمية أمام المنتخب الإنجليزي في دور الستة عشر بالعاصمة الروسية موسكو.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة السنغال بمدينة سامارا الروسية، رفض بيكرمان الحديث عن الإصابة التي قد تلقي بآثارها على فرص الفريق في التأهل لدور الثمانية.

واكتفى بيكرمان بقوله: «إنه موقف صعب للغاية على فريقي.. لا أريد التحدث عن هذا في مؤتمر؛ لأن هذا قد يغطي على كل شيء آخر حدث، ولكن يمكنني أن أقول إنه ليس موقفاً مريحاً بالنسبة لنا».