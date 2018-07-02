ديلي آلي: لقب كأس العـالم «إنجليزي» !

أنور إبراهيم (القاهرة)
أكد النجم ديلي آلي، مهاجم توتنهام ومنتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي، طموحات منتخب بلاده الكبيرة في الفوز بكأس العالم وتجاوز أخطاء الماضي، وأن البداية الحقيقية للمنتخب ستكون في مباراة الغد أمام منتخب كولومبيا في دور الـ 16.
وقال آلي في حوار لصحيفة «ليكيب»: نعم يمكننا الفوز بالمونديال هذه المرة، ورداً على سؤال بشأن عدم وصول منتخب إنجلترا إلى هذا الدور منذ مونديال ألمانيا 2006، قال: جميع اللاعبين تتفاوت ردود أفعالهم، ولكنهم مصممون هذه المرة على صنع شيء مختلف وما أعلمه جيداً أن كأس العالم يمثل أعلى مستوى يمكن أن يلمع فيه ويتألق أي لاعب، كما أعلم مدى أهمية مباراة الغد في زيادة طموح المنتخب وتحقيق حلم الفوز بالبطولة.
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وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان منتخب إنجلترا بمقدوره فعلاً هذه المرة إحراز اللقب الغائب منذ 52 عاماً، قال ديلي آلي: بالتأكيد نحن قادرون على ذلك.. لقد جئنا إلى روسيا بعقلية مختلفة وانصب كل تفكيرنا وتركيزنا على الرغبة في الفوز بالكأس وبذل أقصى الجهد من أجل تحقيق ذلك، ونحن لا نخشى أحداً، وسنحاول الوصول إلى أبعد مدى في هذه البطولة.
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وعلق قائلاً: لم أندم على استمراري في اللعب خلال مباراة تونس حتى تم تغييري في الدقيقة 80 رغم أن الإصابة داهمتني في فخذي خلال شوط المباراة الأول، لأنه سبق أن عانيت من هذه الإصابة نفسها في نوفمبر الماضي في مباراة فريقي توتنهام ضد ريال مدريد في دوري الأبطال، ورغم ذلك تحاملت على نفسي وأكملت المباراة وسجلت هدفين من الأهداف الثلاثة التي فزنا بها 3 /1.