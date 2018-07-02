ديلي آلي: لقب كأس العـالم «إنجليزي» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد النجم ديلي آلي، مهاجم توتنهام ومنتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي، طموحات منتخب بلاده الكبيرة في الفوز بكأس العالم وتجاوز أخطاء الماضي، وأن البداية الحقيقية للمنتخب ستكون في مباراة الغد أمام منتخب كولومبيا في دور الـ 16.

وقال آلي في حوار لصحيفة «ليكيب»: نعم يمكننا الفوز بالمونديال هذه المرة، ورداً على سؤال بشأن عدم وصول منتخب إنجلترا إلى هذا الدور منذ مونديال ألمانيا 2006، قال: جميع اللاعبين تتفاوت ردود أفعالهم، ولكنهم مصممون هذه المرة على صنع شيء مختلف وما أعلمه جيداً أن كأس العالم يمثل أعلى مستوى يمكن أن يلمع فيه ويتألق أي لاعب، كما أعلم مدى أهمية مباراة الغد في زيادة طموح المنتخب وتحقيق حلم الفوز بالبطولة.

وأضاف: سوف أبذل ما في وسعي، سواء لعبت أساسياً أو جلست على دكة البدلاء، وعلق قائلاً: فعلت كل شيء من أجل الوصول إلى هنا واللعب في مثل هذه النوعية ذات المستوى المرتفع من المباريات.

وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان منتخب إنجلترا بمقدوره فعلاً هذه المرة إحراز اللقب الغائب منذ 52 عاماً، قال ديلي آلي: بالتأكيد نحن قادرون على ذلك.. لقد جئنا إلى روسيا بعقلية مختلفة وانصب كل تفكيرنا وتركيزنا على الرغبة في الفوز بالكأس وبذل أقصى الجهد من أجل تحقيق ذلك، ونحن لا نخشى أحداً، وسنحاول الوصول إلى أبعد مدى في هذه البطولة.

ولأن منتخب إنجلترا نادراً ما كان ينجح في الماضي في المباريات التي تنتهي بركلات الترجيح، فقد سألته «ليكيب» عما يمكن أن يفعله إذا ما طلب منه جاريث ساوثجيت المدير الفني تنفيذ ركلة جزاء، وقال: لوكنت موجوداً على أرضية الملعب فسوف أطلب أنا بنفسي ذلك.. لقد تدربنا كثيراً على هذه المهارة وأثق في أننا قادرون على أن نحقق فيها نجاحاً كبيراً. وفي ختام الحوار سألته الصحيفة عما إذا كانت الإصابة التي لحق به في مباراة تونس الأولى مازالت تؤثر عليه حتى الآن، وقال: لقد كنت محبطاً جداً بسبب هذه الإصابة، ولكن الأمور تسير الآن بصورة أفضل وجاهز للعودة كأساسي في مباراة كولومبيا.

وعلق قائلاً: لم أندم على استمراري في اللعب خلال مباراة تونس حتى تم تغييري في الدقيقة 80 رغم أن الإصابة داهمتني في فخذي خلال شوط المباراة الأول، لأنه سبق أن عانيت من هذه الإصابة نفسها في نوفمبر الماضي في مباراة فريقي توتنهام ضد ريال مدريد في دوري الأبطال، ورغم ذلك تحاملت على نفسي وأكملت المباراة وسجلت هدفين من الأهداف الثلاثة التي فزنا بها 3 /‏‏1.