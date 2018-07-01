إيران سعت لتهريب مكونات صاروخية من ألمانيا بطرق غير شرعية

برلين (مواقع إخبارية)

كشف تقرير استخباراتي ألماني أن إيران سعت للحصول على مكونات لبرنامجها الصاروخي من ألمانيا بشكل غير مشروع، ضمن محاولات مستمرة لتعزيز قدراتها الصاروخية في وقت يغلي فيه الشعب من الفقر والأزمة الاقتصادية. وقال التقرير الذي صدر عن وكالة مخابرات شمال الراين-ويستفاليا، ونشرته صحيفة «جورزاليم بوست» الإسرائيلية إنه «بسبب الطلب على السلع ذات الصلة مع برنامجها الصاروخي، تواصل إيران العمل ضد جهود وقف الانتشار النووي».

وذكر التقرير، الذي يغطي عام 2017، أنه فيما يتعلق بالجهود الإيرانية.. غير القانونية للحصول على تكنولوجيا الصواريخ، «في الغالبية العظمى من عدد الحالات، لم يحدث أي تسليم لبضائع معينة». ولم يتضح من التقرير عدد المحاولات التي بذلتها إيران لتأمين التكنولوجيا غير القانونية، أو عدد المحاولات التي أدت إلى نقل مكونات الانتشار النووي والتكنولوجيا المتصلة بها إلى النظام الإيراني. وكتبت وكالة الاستخبارات في تقريرها الفني أن إيران تمارس أنشطة تجسس في ألمانيا تشمل «أهداف التجسس الكلاسيكية مثل السياسة والاقتصاد والجيش».

ومارس فيلق القدس التابع للحرس الثوري أنشطة تجسسية في شمال الراين- ويستفاليا، وفي جميع أنحاء ألمانيا حسبما كتب مسؤولو الاستخبارات في التقرير.

ويؤكد تقرير شمال الراين- ويستفاليا على بيانات مماثلة صدرت من وكالات استخبارات ألمانية متعددة أوردت معلومات دامغة حول شبكات مشتريات غير مشروعة لصالح إيران في ألمانيا.